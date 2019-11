Vinhos do Tejo voltam a ter lugar de destaque no Adegga WineMarket

Depois de ter sido a primeira região convidada do Adegga WineMarket, em Dezembro do último ano, o Tejo volta este ano a ter lugar de destaque na edição de Natal, acontecimento que decorre no mesmo local do ano passado: Armazém 16, localizado no n.º 1 da Rua Pereira Henriques, em Marvila, Lisboa. É já este Sábado, dia 30 de Novembro, entre as 14h00 e as 21h00. Uma edição muito especial porque assinala o 10.º aniversário dos eventos com a chancela de qualidade Adegga.

Para o efeito, a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) confirma a presença de 11 produtores – Adega do Cartaxo, Alveirão, Casal Branco, Casa Cadaval, Enoport Wines, Escaravelho Wines, Falua, Quinta da Alorna, Quinta da Badula, Quinta da Lapa e Quinta da Lagoalva – e é anfitriã do Palco Adegga, onde irá subir para falar sobre os diferentes terroirs e perfis dos Vinhos do Tejo, em duas conversas moderadas pelo crítico de vinhos e sommelier Manuel Moreira. Também os sabores do Tejo rumam a Lisboa, pelas mãos do chef Pedro Sommer, da Sommer Cook, grande conhecedor da região e jurado do Concurso Tejo Gourmet. Na sua ‘Mesa do Chef’, localizada junto ao espaço Vinhos do Tejo, apresentará para degustação um dueto de iguarias, em jeito de petiscos como manda o conceito do evento.

De acordo com a lista de produtores apresentada, e para facilitar a vida aos enófilos, cada produtor elegeu um vinho que não pode deixar de provar. São onze vinhos que vão “rechear” as duas conversas:

“Tejo: a diversidade de vinhos e terroirs esculpidos por um rio”

Maximo’S branco 2017 (Alveirão)

Quinta da Badula Reserva tinto 2014 (Quinta da Badula)

Bridão Private Collection tinto 2016 (Adega do Cartaxo)

Conde Vimioso Reserva tinto 2017 (Falua)

Marquesa de Alorna Grande Reserva tinto 2015 (Quinta da Alorna)

“Cada vinho do Tejo é especial. Vamos conhecê-los?”

Quinta da Lapa Espumante Blancs Reserva Brut Nature (Quinta da Lapa)

Escaravelho branco 2018 (Escaravelho Wines)

Casa Cadaval Vinho Novo tinto 2019 (Casa Cadaval)

Lagoalva Reserva tinto 2017 (Quinta da Lagoalva)

Cabeça de Toiro Grande Reserva tinto 2014 (Enoport Wines)

Falcoaria Colheita Tardia branco 2014 (Casal Branco)

Tudo boas razões para ir ao Adegga WineMarket e um óptimo pretexto para escolher aqueles presentes de Natal de que há muito estava à procura. Os bilhetes do evento já estão à venda na bilheteira online do Adegga e os preços variam entre os €20,00 e os €60,00.