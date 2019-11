Nadadores almeirinenses em acção no Distrital Absoluto

Os Campeonatos Distritais Absolutos de Natação, que englobam os escalões de Juvenis, Juniores e Seniores, realizaram-se nas piscinas de Tomar nos dias 23 e 24 de Novembro. Esta prova, que também serviu de Jornada de Apuramento para a categoria de Infantis, foi disputada por 216 nadadores que representaram 15 Clubes de todo o Distrito de Santarém.

Nestes Campeonatos a Associação 20 kms fez-se representar por uma jovem equipa constituída por quatro nadadores. Na Jornada de Apuramento de Infantis o Clube almeirinense foi representado por 6 nadadores.

Carolina Pisco disputou os 50 Mariposa, os 50 Bruços, os 100 Costas, os 100 Livres e os 100 Bruços. A sua colega de equipa, Joana Sousa, nadou as provas de 50 Livres, 100 Mariposa, 100 Costas e 200 Costas

e 100 e 200 Livres. No género masculino a equipa de absolutos do clube almeirinense foi representada por João Lopes e por Tomás Victal. O primeiro nadou os 50, os 100, os 200, os 400 e os 800 Livres. O

segundo, Tomás Vital, também só competiu em provas de estilo Livre (50, 100, 200 e 800 metros).

Os nadadores almeirinenses do escalão Infantil (Beatriz Botas, Diana Oliveira, Guilherme Aurélio, Gonçalo Ferreira, João Pinto e Madalena Midões) nadaram as provas da Jornada de Apuramento destinadas ao seu

escalão e estiveram todos em muito bom nível tendo alcançado tempos muito interessantes.

