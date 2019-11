Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo entronizou novos confrades

Realizou-se na tarde deste sábado, 16 de novembro, na Quinta da Lagoalva, em Alpiarça, o XLIII Capítulo Geral da Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo. Depois da Assembleia Geral dos confrades, procedeu-se às cerimónias de entronização de nove novos confrades e da passagem a confrades da Ordem dos confrades noviços entronizados no ano de 2018.



A encerrar esta sessão solene que decorreu na Sala de Provas de Vinho da Lagoalva, houve um momento musical com a pianista Lioudmila Litvínova e o flautista David Telles do Conservatório de Música de Santarém.

Ainda antes do tradicional jantar da Confraria, que este ano teve lugar no CNEMA em Santarém, realizou-se uma prova de vinhos na adega da Quinta da Lagoalva.

