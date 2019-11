Por ocasião dos 90 anos, a Menina Ema foi surpreendida com uma festa surpresa, realizada este sábado, dia 16 novembro, na sede do U. Almeirim.



Algumas alunas das explicações da Menina Ema, nas décadas de 70/80 e 90 do século passado, organizaram um lanche surpresa.



Menina Ema adorou a surpresa e ficou combinada a próxima festa para daqui a 10 anos.

.