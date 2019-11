A equipa de Paço dos Negros, dirigida por Filipe Rego, está em grande no arranque de temporada. Três jogos oficiais e outras tantas vitórias. A última foi no sábado, dia 2 novembro, por 1-0 no terreno na Azervadinha.



Antes, na primeira eliminatória da Taça do Inatel, o Paço dos Negros venceu o Lavre, por 1-0, e é a única do concelho a seguir em frente.



A Raposa perdeu em casa 2-0 com o Areias e a Sumol+Compal 1por 2-1 com o Concavada.

