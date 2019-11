Almeirim inaugura primeiro “Walking Rout” do Ribatejo

Vai ser apresentado e inaugurado, este domingo, dia 3 novembro, o primeiro percurso do concelho e aquele que faz parte das “Walking Routs” do Ribatejo. A inauguração está marcada para as 10h30, junto ao café Retiro da Ponte, em Marianos.



Os “caminhos “ ou à inglesa “Walking Routs” como são agora apelidados são circuitos marcados de forma permanente e que convidam locais e turistas à caminhada e com isso ao exercício e à descoberta da natureza.



“Cada vez mais populares atraem também cada vez mais turistas e sao uma boa fonte de receita para locais não tão urbanos. Ao escolhermos Marianos como o 1.º percurso do concelho e aquele que faz parte das Walking Routs do Ribatejo também damos esse sina de descentralização e de promoção dos locais mais afastados da sede concelho”, destaca Pedro Ribeiro.



No final há sopa de pedra oferecida a todos os participantes. A sopa vai ser confecionada pela Confraria Gastronómica de Almeirim.