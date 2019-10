Associação de estudantes da ESMA com nova direção

Na passada sexta-feira, dia 25 de outubro, decorreram as eleições para a Associação de Estudantes da Escola Secundária Marquesa de Alorna, onde a única lista candidata – Lista R – presidida por Bernardo Galante, foi eleita com uma percentagem a rondar os 70%.

“Nos três dias de campanha, procurámos promover as nossas propostas e demonstrar um pouco do que temos para dar, embora acreditemos que temos ainda muito mais para dar e demonstrar” refere a O Almeirinense Bernardo Galante.

No 1º dia de campanha, a lista apresentou uma jovem artista de Santarém a demonstrar todo o seu talento – a Maria Durão.

No 2º dia de campanha, dia 22, o artista Palazzi atuou de modo a apoiar a nossa lista, juntamente com o seu convidado especial, Delta. “Este dia, foi também uma demonstração do talento e qualidade existente na nossa localidade, visto que o artista Palazzi é oriundo de Almeirim e apontado como uma das maiores promessas do hip-pop nacional. “

No 3º e último dia de campanha, foi a vez de Uzzy, artista consolidado no panorama do hip-pop português e que conta com presenças no Meo Sudoeste, na viagem de finalistas realizada em Marina D’or ou no Festival Village, realizado em Punta Umbría.

Durante os três dias, houve várias atividades lúdicas a entreter e divertir os vários alunos da Escola Secundária Marquesa de Alorna, privilegiando sempre o bem-estar de todos.

“Durante este mandato, iremos procurar criar dinamismo na Escola Secundária Marquesa de Alorna, de modo que os alunos se sintam motivados e com todas as condições para terem um ano escolar equilibrado e repleto de sucessos a todos os níveis, sempre procurando beneficiar todos os intervenientes. Em suma, pretendemos cumprir as respetivas propostas feitas, como por exemplo: Promover a formação cívica, física, cultural e científica dos seus membros e alunos do agrupamento; Defender e promover os valores fundamentais do ser humano; Desenvolver e alargar o projeto da Associação; Desenvolver debates acerca dos vários modelos da sociedade; Recriação do concurso “Miss & Mr. ESMA”; Festas noturnas com temas a alusivos; Criação do concurso “Talentos da ESMA”, onde pretendemos criar envolvência com os alunos e pudermos proporcionar-lhes uma oportunidade de mostrar as suas vocações; Realização da Gala de Finalistas de 9º e 12º ano, respetivamente; Realização de Torneios Internos de Futsal, Basquetebol e Voleibol; Realização do Alorna Dance; Realização de um Peddy-paper instrucional, onde serão abordados vários temas da sociedade; Disponibilização do espaço da associação a todos os que pretendam esclarecer, debater ou sugerir os seus projetos e ideias; Promover, entre outros, concursos de literatura, pintura e fotografia; Realização e preparação de uma semana cultural com desafios, trabalhos e concursos abrangendo todas as áreas cognitivas: Ciências e Tecnologias, Científico-Humanístico, Artes Visuais, Ciências Económicas e Cursos Profissionais.”