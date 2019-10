As votações do público fecharam esta terça-feira, dia 15 outubro, pelas 15h, tal como tinha ficado determinado. A divulgação das votações do público está publicado na edição de O ALMEIRINENSE de dia 16 outubro.



Recorde-se que as votações do público têm um peso de 10% no resultado final.

O júri vai reunir esta noite para também votar.

A divulgação dos resultados finais será feita só na Gala de dia 25 outubro.