Guitarra D’Alma de 1 a 16 novembro

Está de regresso o Guitarra D’Alma, o único festival em Portugal dedicado à guitarra portuguesa está de regresso para mais uma edição que vai percorrer todas as freguesias do concelho de Almeirim.



O festival começa dia 1 de novembro, pelas 21h30, na Igreja do Divino Espírito Santo (Escolas Velhas) com um concerto de Luís Coelho.



Dia 2 novembro, Bruno Chaveiro dá um concerto de guitarra portuguesa no Cine-Teatro de Almeirim.