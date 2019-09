FUTALMEIRIM iniciou mais um época

No sábado, dia 21 de setembro, o FUTALMEIRIM apresentou aos pais, amigos, conhecidos e toda a comunidade de Almeirim, as suas equipas para a época 2019-2020.

A festa do futsal que decorreu no renovado Pavilhão Municipal Alfredo Bento Calado começou logo ao inicio da manhã com término já por volta das 18h.

Pelo pavilhão passaram os escalões de petizes e traquinas, benjamins, infantis, iniciados e juniores femininos. Um imprevisto ditou que a apresentação dos juniores masculinos fosse adiada para data ainda a definir e a equipa de juniores fez a sua apresentação ao público no pavilhão da EB2,3 de Fazendas de Almeirim no domingo, dia 22 de setembro.

Numa altura em que os resultados não ficam para a história, de realçar a manutenção em competição de todos os escalões de formação, bem como o futsal feminino e a presença de pais, familiares, amigos dos atletas e do Clube que foram passando ao longo do dia pelo pavilhão numa manifestação clara de apoio ao futsal de Almeirim.

Depois de ter sido gerido por uma comissão administrativa, o Futalmeirim tem agora uma nova direção liderada por Ana Carla Silva que está empenhada em ajudar o clube a crescer e a manter a sua atividade salutar em prol das crianças e jovens que escolhem o futsal como a sua modalidade preferida para a prática do desporto.