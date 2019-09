O Jornal O ALMEIRINENSE decidiu que vão existir lugares exclusivos para os assinantes assistirem à Gala 2019.



A partir do dia 3 de outubro poderá fazer a sua inscrição através do 910 908 800. Os lugares exclusivos a assinantes são limitados.



A gala realiza-se no dia 25 outubro a partir das 20h no Cine Teatro de Almeirim e vão ser distinguidas algumas das figuras do concelho.

Esta é a noite com mais glamour do concelho.