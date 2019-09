Paulo Frutuoso cria a sua própria Marca Imobiliária

A HOME IMOBILIÁRIA abriu portas no dia 02 de Setembro, no Parque das Laranjeiras, contando com a presença de perto de uma centena de pessoas, entre clientes, amigos e parceiros. Conta já com mais de 700 transações imobiliárias nos últimos 5 anos. Passou por empresas de referência no setor, tais como REMAX, Cabanas de Frade e Predimed, onde procurou sempre prestar um serviço de excelência aos seus clientes.

Porquê a criação da sua Marca própria ?

Era um sonho meu. Era algo que pouco tempo depois de entrar no ramo imobiliário começou a fazer sentido na minha cabeça, sempre fui empreendedor e muito ambicioso, no entanto, não possuía bases e conhecimento suficientes para o fazer de forma sustentada, credível e profissional como tem de ser feito. Com o passar dos anos, com a experiência adquirida e carteira de clientes consolidada foi algo que começou a ser planificado. Hoje tenho uma Marca à minha imagem, com uma imagem simples, sofisticada e requintada, assente em valores primordiais tais como a sinceridade, honestidade, confiança, profissionalismo e humildade. Somos uma Marca com as metodologias de trabalho das grandes Marcas, com os devidos protocolos, no que diz respeito a Fundos de Investimento e Entidades Bancarias, mas com a proximidade e relação com as pessoas das ditas Marcas tradicionais, este projecto é um misto da minha experiência em ambas as realidades.



Porquê agora ?

2019 tinha tudo para ser um ano difícil, duro, longo e de muito trabalho, por diversos fatores. Estava no projeto Predimed que foi o projeto que me alavancou profissionalmente e financeiramente, no entanto, não estava satisfeito por fatores vários, tinha de tomar decisões. Ou criava o meu projeto, que estava planificado para os meus 35 anos de idade, ou saía e entrava numa outra marca como consultor imobiliário, o que não queria, porque a meu ver isso seria regredir na minha carreira profissional. Foi então que decidi tomar a decisão de avançar e organizar

este projeto, que mais que um projeto é o meu propósito de vida. O imobiliário é um negócio de pessoas e a HOME primará sempre pelas pessoas que nela trabalham, que nela confiam e que nos procuram, só assim darei continuidade ao meu legado enquanto Consultor, Homem e futuramente Pai e Avô.



Porquê desta loja e qual o intuito da mesma ?

O motivo é simples, é a melhor loja da cidade. Hoje posso dizer que tenho a loja com maior impacto e maior visibilidade da cidade de Almeirim. A melhor só o trabalho o dirá, temos condições para nos destacarmos dos nossos colegas, mas isso requer dar mais de nós, dar o melhor de nós e prestar um serviço de excelência aos nossos clientes. A abertura desta loja aumenta responsabilidades, aumenta expetativas de quem nela entra. A nós cabe-nos corresponder às mesmas. Não basta ter a melhor e mais bonita loja da cidade, temos de provar e mostrar diariamente que queremos ser melhores. O intuito desta loja é crescer, é alargar a nossa área de ação. Temos identificadas as pessoas que gostaríamos de ter connosco, algumas já falamos outras ainda não conseguimos, mas haverá novidades em breve.



E já há alguém para abraçar o Projeto HOME ?

Claro que sim. Temos já connosco desde o início do mês a nossa Coordenadora, Sandra Pacheco, que vem de uma loja REMAX, onde permaneceu mais de 2 anos, o que faz com que tenha já o conhecimento da profissão e autonomia, dando me assim outra tranquilidade e liberdade para apoio à área comercial. Depois temos pessoas identificadas, no entanto, nesta fase as pessoas que queremos são pessoas que estão no ramo, em outras marcas e que a saída nem sempre é tão linear, mas estamos a trabalhar para que os nossos alvos venham fazer parte deste projeto. Mas posso adiantar que a partir de Outubro temos um Consultor para iniciar. Que só neste ano de 2019 efetuou 18 transações de Venda em 9 meses. Vem de uma grande marca e conta com mais de 4 anos de experiência. Deposito muita confiança no seu trabalho, considero que em breve será uma das referências do mercado imobiliário. Ao nosso lado ganhará a notoriedade, reconhecimento que merece e provavelmente nunca lhe foi dada.



Há mais algo a acrescentar que ainda não saibamos ?

Posso adiantar que estamos a trabalhar para fazer da HOME Imobiliária a médio/longo prazo um dos maiores e melhores projetos imobiliários para se trabalhar em Portugal. O ano de 2020 trará novidades, que acreditamos, serem vantajosas para nós enquanto Marca, bem como para todos os que nela trabalham. Seremos sempre um projecto sustentado, humilde e credível, no entanto, não é por estarmos numa cidade como Almeirim que temos de pensar ou ser pequenos, até porque a meu ver Almeirim é hoje a cidade até 1h de Lisboa que provavelmente melhores condições oferece para se viver.



Horário e contactos:

2ª a 6ª 09h30 – 13h00 14h30 – 19h00 243 049 149 933 136 255

Morada: Praça Lourenço de Carvalho, nº21 Almeirim