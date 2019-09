No passado dia 21 de setembro, Rui Tapada venceu a terceira prova da Taça de Portugal de Enduro BTT que teve lugar na ilha de Santa Maria (Açores). Prova que estava prevista a sua realização apenas no domingo, teve de ser antecipada devido às previsões de mau tempo e encurtada de seis para apenas quatro especiais contrometradas, sendo o mais rápido em três, fazendo com que vencesse com quase 11 e 35 segundos do segundo e terceiro classificados respetivamente.

A uma prova do final da taça, o Rui com esta vitória reforça a liderança e garante desde já o pódio final, permitido-lhe competir com uma menor pressão para a conquista desta competição, sendo a última prova em Terras de Bouro nos dias 12 e 13 de Outubro.