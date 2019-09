Riográfica vence Grande Prémio Empresarial de Karting da NERSANT

O Kartódromo de Almeirim foi palco, no passado sábado, 21 de setembro, do Grande Prémio Empresarial de Karting da NERSANT. O evento, realizado anualmente pela Associação Empresarial da Região de Santarém, contou nesta sua 20.ª edição com 23 equipas participantes, totalizando mais de 150 amantes da modalidade. A empresa de Rio Maior Riográfica sagrou-se a grande vencedora da competição.

A NERSANT reuniu no passado sábado, 21 de setembro, no Kartódromo de Almeirim, 23 equipas de empresas da região para a realização anual do seu Grande Prémio Empresarial de Karting. Nesta que foi a 20.ª edição do evento – e a mais participada dos últimos anos – estiveram presentes mais de 150 colaboradores e parceiros de empresas da região, que puderam reunir-se em ambiente de convívio e salutar competitividade.

A empresa vencedora da competição foi a Riográfica, de Rio Maior, seguindo-se, em segundo lugar no pódio, a empresa Leta, de Santarém. A equipa Fast Hope Racing Team, da SPR Esperanças (Tomar), ocupou o terceiro lugar do pódio. À CBI 2 coube a melhor volta.

De referir que o Grande Prémio Empresarial de Karting da NERSANT integra o conjunto de eventos outdoor realizados pela NERSANT, que têm como objetivo proporcionar às empresas e seus colaboradores, parceiros e amigos, um dia descontraído, longe do stress do dia-a-dia profissional. Por outro lado, é também uma ótima forma de reforçar laços entre os colaboradores, o que resulta no aumento da produtividade da empresa.