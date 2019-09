NERSANT Business 2019 – Encontro Internacional de Negócios de 21 a 23 de Outubro

A Edição do NERSANT Business 2019 realiza-se de 21 a 23 de Outubro. A iniciativa tem como objetivos proporcionar a realização de negócios entre os empresários da Região do Ribatejo e os empresários estrangeiros, promover a internacionalização das empresas e dos produtos da Região e dar a conhecer aos investidores presentes as potencialidades do Ribatejo, nomeadamente as infraestruturas de acolhimento existentes, entre as quais se incluem Centros Tecnológicos, cinco novos Parques de Negócios e escolas profissionais que trabalham em cooperação com empresas e instituições de ensino superior.

Export Ribatejo – Empresarial

Mais informações: https://business.nersant.pt/