Teve lugar em Chança (Alter do Chão) no dia 22 de setembro o Campeonato Regional de XCO da Associação de Ciclismo de Santarém, onde participaram 4 atletas. Laura Cardoso venceu em cadetes femininas, Marta Simões em juniores femininas e Rubén Fernandes em elites obtiveram o segundo posto. Em cadetes masculinos Bruno Carreira conseguiu ficar na primeira metade da tabela, assim como o infantil Diogo Abreu que participou no encontro de escolas que decorreu no mesmo local.

Infelizmente devido à ausência de muitos dos regulares atletas, em nenhum dos escalões em que os atletas subiram ao pódio, foram entregues camisolas de campeão.

Independentemente das camisolas, os títulos são atribuídos e assim Laura Cardoso é a nova campeã regional de XCO de cadetes, Marta Simões vice-campeã em juniores e Rúben Fernandes vice-campeão em elites.

Este fim de semana tornou-se talvez num dos mais importantes da curta história do CAJ Raposa, com um título Europeu de 24h BTT, uma vitória na Taça de Portugal de Enduro e três pódios no Campeonato Regional de XCO. Um clube tão pequeno, com tão poucos atletas, consegue estar em tantas frentes e com resultados. Parabéns a estes e todos os atletas (ciclismo e atletismo) que semana após semana treinam e participam em eventos em todo o país sempre vestindo as cores do CAJ Raposa.