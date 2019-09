Piloto residente em Almeirim sagra-se Campeão da Taça Nacional de Todo o Terreno

José Luís Maia, piloto natural de Ulme, Chamusca e residente em Almeirim sagrou-se, este fim-de-semana, Campeão Nacional da Taça de Portugal de Todo-o-Terreno 2019, na Baja TT de Idanha-a-Nova, com a vitória no prólogo e no setor seletivo 2.



De destacar a vitória na Baja de Loulé e o segundo lugar no Pinhal e em Reguengos que, juntamente com a prestação deste fim-de-semana, conduziram a este título, a uma prova do fim do Campeonato.



A última prova do Campeonato e da consagração de José Maia será a Baja TT de Portalegre, a prova de Todo-o-Terreno mais mítica de Portugal, entre os dias 24 e 26 de outubro.