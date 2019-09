Geração 2006 do Footkart participa em torneio no estrangeiro

A Geração 2006 vai representar PORTUGAL na Danone Nations Cup em Barcelona de 9 a 12 de outubro de 2019. No Torneio vão estar 20 países representados no escalão masculino e oito países representados no escalão feminino. Este é um torneio de dimensão mundial de seleções onde estarão presentes seleções de todo o mundo e onde a única “língua” comum a todos será o futebol.

“Um sonho tornado realidade quando a Geração 2006 venceu, de forma magnífica, a Copa do Guadiana 2018 no seu escalão de Sub12 e que cumulativamente obteve o apuramento para a Danone Nations Cup em Barcelona. Estamos a falar de uma semana em Barcelona com todas as despesas pagas pelo Danone e onde a Geração 2006 vai ter a oportunidade de vivenciar um estágio com jogos em modo profissional”, destaca Vasco Carvalho.



Esta segunda-feira realizou-se o sorteio dos grupos e a Geração 2006 do Footkart ficou no Grupo C juntamente com a seleção da Indonésia, da Bulgária, África do Sul e Brasil.