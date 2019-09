Pavilhão ABC já tem novo piso

Estão concluídas as obras de colocação do novo piso no Pavilhão Alfredo Bento Calado. A autarquia fez o importante anuncio com um post do Presidente na rede social Facebook.



No final de agosto, a Direção do Hóquei Clube Os Tigres dizia que não estava a treinar em Almeirim por atraso nas obras do Pavilhão Alfredo Bento Calado, isto no mesmo dia que o vereador do desporto, Paulo Caetano, acrescentava que não existia nenhum atraso.



Numa nota publicada nas redes sociais, o HC Tigres dizia que o “segundo dia de trabalho dos nossos Seniores, devido ao já referido atraso nas obras de requalificação do Pavilhão Alfredo Bento Calado em Almeirim, fizeram neste sábado (31/08) treino bi-diário de Patins e sessão de vídeo nas fantásticas instalações do Pavilhão Gimnodesportivo José Mário Cerejo, em Vila Franca de Xira.”

A Direção e a estrutura técnica dos Seniores do Hóquei Clube Os Tigres de Almeirim agradeceram ainda à União Desportiva Vilafranquense, na pessoa do seu presidente Márcio Oliveira, a cedência das suas infraestruturas e “acima de tudo a estupenda amabilidade e amizade desprendida de todos os envolvidos nesta parceria.”

Recorde-se que o Jornal O ALMEIRINENSE escrevia que o jogo de apresentação, marcado para dia 14 setembro, podia não se realizar.