A equipa A do Fazendense conquistou o Torneio Leonel Pereira Botas terminou. A equipa principal do Fazendense venceu a Glória do Ribatejo por 1-0 na final e no terceiro e quarto lugar, disputados entre a equipa B do ADF e o Marinhais, a equipa de Fazendas de Almeirim, conseguiu, após resultado no final do tempo regulamentar de 1-1, vencer nas grandes penalidades por 4-3.

O Fazendense agradeceu às comitivas do Glória do Ribatejo e do Marinhais, a sua presença neste torneio.