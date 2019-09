O primeiro grupo já em Zêzere para início da atividade deste ano.

As férias em Ferreira do Zêzere realizam-se de 2 a 13 de setembro e suscitaram enorme interesse com as inscrições a superarem em muito as inscrições.



O primeiro pai chegou ao Estádio Municipal marcava o relógio 5h15. Hélio Simões foi o primeiro a colocar o nome na lista para inscrição nas férias desportivas em Ferreira do Zêzere.