Footkart soma primeira vitória no Nacional

A equipa de iniciados do Footkart somou a primeira vitória no Campeonato Nacional de Iniciados. Foi em Elvas que se fez história num triunfo com 5-1 para o conjunto almeirinense.



“Mais uma vez entramos algo ansiosos no jogo e a 1ª parte foi muito complicada motivada também pelas dificuldades que o Elvas nos criou principalmente na nossa 1ª fase de construção. Ao intervalo corrigiram-se posicionamentos e deram-se alertas a alguns jogadores face ao que fizemos na primeira parte. O segundo tempo foi mais conseguido e o aparecimento dos golos trouxe-nos mais tranquilidade para irmos gerindo a vantagem. Fomos mais objectivos e aproveitamos as oportunidades que criámos para marcar. Vitória por 5-1 esconde as dificuldades que tivemos principalmente na 1ª parte do jogo”, destacou o treinador Ricardo Sardinheiro.