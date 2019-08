Sónia Colaço candidata a deputada

Foi apresentado, em Almeirim, no Parque das Laranjeiras, o Compromisso Eleitoral da Coligação Democrática Unitária (CDU) para o Distrito de Santarém e a almeirinense Sónica Colaço integra a lista, aumentando para três os cidadãos do concelho a concorrer nas legislativas.

Na presença de vários camaradas, amigos e activistas da CDU, António Filipe, deputado e primeiro candidato da CDU pelo Círculo Eleitoral de Santarém, deu a conhecer as principais propostas e prioridades da Coligação para o Distrito.

No dia 2 de Agosto a Coligação Democrática Unitária (CDU) apresentou a sua lista de candidatos pelo círculo eleitoral de Santarém, no Jardim da Liberdade, em Santarém.

Uma iniciativa que contou com a presença de centenas de camaradas, amigos e activistas da CDU.

O mandatário da lista da CDU em Santarém é Paulo Macedo, 58 anos, professor, Director do Agrupamento de escolas “Os Templários” em Tomar. Licenciado em Agronomia, Paulo Macedo é membro do Executivo da Direcção da Organização Regional de Santarém do PCP e eleito da CDU na Assembleia Municipal de Tomar, assim como na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Com um percurso de destacada intervenção na luta dos professores em defesa dos seus direitos e pela dignificação da sua profissão, nomeadamente na área sindical enquanto delegado do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, assumiu por várias vezes a candidatura aos órgãos dirigentes do mesmo.

A lista apresentada pela CDU é constituída por homens e mulheres profundamente ligados à vida e à realidade dos trabalhadores e das populações do distrito de Santarém. Uma lista composta por sete homens e sete mulheres, com uma média etária de 49 anos, que abrange diversos sectores de actividade. Nela se encontram candidatos que assumem diversas responsabilidades no plano sindical, associativo, autárquico, entre outros, aliando a experiência ao necessário rejuvenescimento, sendo que 8 dos 14 candidatos têm hoje menos de 50 anos. Dando corpo à expressão unitária da coligação, integram a lista membros e dirigentes do PCP e do PEV, da Associação Intervenção Democrática (ID), bem como candidatos sem filiação partidária, que assumem o projecto e propostas da CDU como suas, tendo em vista a defesa intransigente dos trabalhadores e do povo do distrito.

A lista de candidatos da CDU pelo círculo eleitoral de Santarém é a seguinte:

1. António Filipe, militante do Partido Comunista Português (PCP), 56 anos, Jurista e Professor Universitário, Deputado do PCP na Assembleia da República;

2. João Luiz Madeira Lopes, Intervenção Democrática (ID), 76 anos, Advogado, Dirigente Associativo, membro do Conselho Superior do Ministério Público;

3. Júlia Amorim, militante do PCP, 56 anos, Professora, Vereadora na Câmara Municipal de Constância, Dirigente do Movimento Democrático de Mulheres (MDM) e membro da presidência do Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC);

4. Ivo Santos, militante do PCP, 46 anos, Operador Principal de Posto de Portagem, Dirigente Sindical do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), Eleito na Assembleia Municipal de Alcanena;

5. Sónia Colaço, militante do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), 41 anos, Bióloga, Vereadora na Câmara Municipal de Almeirim;

6. João Pedro Arraiolos, independente, 48 anos, Professor, Vereador na Câmara Municipal de Alpiarça;

7. Inês Santos, militante do PCP, 33 anos, Salsicheira nas Carnes Nobre em Rio Maior, Dirigente Sindical do Sindicato dos Trabalhadores da agricultura, e das indústrias de alimentação, bebidas e tabacos de Portugal (SINTAB);

8. Cristina Tomé, militante do PCP, 53 anos, Assistente Técnica, Dirigente Sindical do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA), membro do Secretariado da Comissão da Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP-IN, eleita na Assembleia Municipal de Torres Novas;

9. Hélio Justino, independente, 48 anos, Advogado, Vereador na C.M Benavente, Dirigente Associativo;

10. Anabela Mota, militante do PEV, 54 anos, Professora, eleita na Assembleia da União das Freguesias de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais em Tomar;

11. Vítor Pires, militante do PCP, 55 anos, Assistente Administrativo, Dirigente Sindical do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), Eleito na Assembleia de Freguesia de Coruche, Fajarda e Erra;

12. André Gomes, militante do PCP, 28 anos, Médico, Dirigente Sindical do Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), Dirigente Associativo, Eleito na Assembleia Municipal de Santarém e na Assembleia de Freguesia do Vale de Santarém;

13. Gisela Matias, independente, 42 anos, Auxiliar de Acção Médica, Vereadora na Câmara Municipal da Chamusca, Dirigente do MDM;

14. Ana Paula Cruz, militante do PCP, 50 anos, Operadora de Supermercado, Dirigente Sindical do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP);

A CDU reafirma que a lista agora apresentada ao círculo eleitoral de Santarém, é composta por homens e mulheres que têm como principal compromisso a defesa intransigente dos direitos e aspirações dos trabalhadores e do povo do distrito, num quadro de aproveitamento das suas enormes potencialidades económicas e culturais, tendo em vista o seu desenvolvimento. É neste sentido que a CDU apresentará publicamente o seu compromisso eleitoral, no próximo dia 23 de Agosto, contendo as principais linhas, medidas e propostas que nortearão a acção dos seus eleitos.