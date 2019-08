A AL COR RACE & FUN 2019 é uma prova pedestre, lúdica, aberta, não competitiva e em circuito urbano na cidade de Almeirim, organizada pela Associação 20 Kms de Almeirim em parceria com a Câmara Municipal de Almeirim e as inscrições terminam esta sexta-feira.



Neste link pode fazer a inscrição ou há também a possibilidade de as fazer nos postos de turismo, no edifício da Câmara e na Arena de Almeirim.

Inclui no início um encontro de Zumba e no final música e animação.