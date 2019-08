Alunos segurados mas sem reforço de “estacionamentos” em Almeirim

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, anunciou recentemente que a ida para a escola de bicicleta vai passar a estar abrangida pelo seguro escolar.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou não está previsto que no parque escolar do concelho sejam colocados suportes para colocar as bicicletas ou sejam criadas zonas para as colocar.