Meu Super de Fazendas de Almeirim comemora o seu 4º aniversário

EMPRESA Inês e Diogo Graça, proprietários do espaço, consideram que o empreendimento feito foi uma mais-valia em Fazendas de Almeirim. Nas próximas quinzenas vamos dar a conhecer cada secção. Esta edição começamos com o take-away, que foi o último investimento dos empresários.

No passado dia 25 de julho, o Meu Super de Fazendas de Almeirim comemorou o seu quarto aniversário a representar a marca, tendo a loja aberto com outra marca em 2013.

Abre todos os dias, com exceção ao domingo e tem produtos frescos diariamente. Quinzenalmente iremos dar a conhecer todas as secções deste espaço que já tem o seu mercado conquistado. A churrasqueira take-away do Meu Super das Fazendas de Almeirim abriu a 25 de janeiro de 2018, depois de uma fase de obras, devido à grande procura deste serviço, os proprietários fizeram um investimento para a satisfação total dos clientes. Este serviço tem disponível diariamente frango assado e semanalmente há uma ementa que vai alternando os pratos. Para dar um toque especial aos pratos, os empresários recrutaram a D. Olinda muito conhecida por ser uma cozinheira de mão cheia e ter sido proprietária do “Casarão”, antigo salão de casamentos em Fazendas de Almeirim. Os produtos utilizados na confeção são frescos e as carnes são de fornecedores independentes da Sonae. Sopa de Peixe, feijoada de enchidos, bacalhau com broa, são algumas das iguarias cozinhadas pela mão da D. Olinda, que do alto dos seus 70 anos, continua a trabalhar com o gosto de outrora.

Contactos: Estrada dos Paços 128- Fazendas de Almeirim

Horário: 2ªa Sábado – 9h-20:30h Encerra aos Domingos