Um governante, quando eleito e em funções, tem deveres e obrigações perante os seus eleitores e população em geral, seja a nível nacional ou local.

Fazer de uma reabilitação de património, uma quase bandeira de mandato, com fotos diárias da evolução da colocação do novo pavimento do Pavilhão ABC, é tentar transformar os deveres e obrigações como se fossem uma “habilidade” exclusiva sua.



Posto isto, é uma obrigação e dever do governante, não só zelar pelas pessoas, como pelo património material e imaterial.

No entanto, continuamos a ver que, apesar da substituição do tipo de iluminação pública, quase metade do Jardim da República apagado. Mas em compensação, temos a iluminação dos cortes de ténis toda a noite ligada!

Depois temos a situação de degradação, de conservação, e manutenção de alguns parques infantis do concelho. Sejam entre equipamentos danificados, pavimentos e limpeza, ou ainda errada e/ou insuficiente iluminação e arbóreas. A título de exemplo é a intervenção no equipamento desportivo na Urb. da Quinta de S. Miguel. Mesmo ao lado, no parque infantil, as árvores foram colocadas a fazerem sombra para o passeio, não para o parque.

O dever e obrigação do Autarca é de preservar o que existe e criar melhores condições, não deixar degradar para depois autopromover-se com obra.