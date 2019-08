Escuteiros de Almeirim recebem visita no 24.ª edição do ‘World Scout Jamboree

Dos 45 mil escuteiros que participaram na 24.ª edição do ‘World Scout Jamboree’, quase 800 representaram Portugal e houve claro, também representantes do concelho de Almeirim.



No penúltimo dia, houve lugar à visita do chefe Nacional e do secretario internacional do CNE.



Este é o maior encontro de escuteiros do mundo e realizou-se de 22 de julho a 2 de agosto.

Os participantes portugueses pertencem ao Corpo Nacional de Escutas, ligado à Igreja Católica, e à Associação de Escoteiros de Portugal e, pela primeira vez, o encontro vai contar com um restaurante onde todos os dias se vão servir pratos típicos portugueses.

Na 24.ª edição do ‘World Scout Jamboree’ participaram 45 mil escuteiros de todo o mundo, que “acamparam num dos maiores centros escutistas mundiais – o Summit Bechtel Reserve, no Estado da Virgínia Ocidental”, lê-se num comunicado.