Almeirinense nas listas a deputado pelo CDS

A lista de candidatos do CDS às eleições legislativas de outubro de 2019 pelo círculo eleitoral de Santarém, encabeçada pela deputada Patrícia Fonseca e com um almeirinense, foi aprovada pela Comissão Política Distrital (CPD) no dia 24 de julho e em Conselho Nacional no dia 1 de agosto, com 83% dos votos.



“A CPD de Santarém congratula-se com os candidatos apresentados que, pela sua experiência profissional e pessoal, constituem uma mais-valia para o distrito nos vários domínios da sociedade: na agricultura e no mundo rural, da indústria ao turismo, da saúde à área social, dos recursos humanos à segurança”, sublinham em comunicado.



A lista é composta pelos seguintes elementos:



Patrícia Fonseca – Engenheira agrónoma, deputada durante o mandato que agora termina, foi secretária Geral da Associação dos Agricultores do Ribatejo, docente convidada durante quatro anos na Escola Superior Agrária de Santarém e adjunta do gabinete da Ministra da Agricultura e Mar no XIX Governo.



Pedro Marto Pereira – Empresário no ramo hoteleiro, em Fátima, é membro da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal, tendo exercido cargos dirigentes na Associação Empresarial Ourém – Fátima e na Insignare – Associação de Ensino e Formação, e de formador na área do turismo no Inftur – Associação Cozinheiros Profissionais de Portugal, na Escola Profissional de Ourém e no Instituto Politécnico de Leiria.



Nelson Paulino da Silva – Enfermeiro especialista de reabilitação na Unidade Hospitalar de Tomar do Centro Hospitalar do Médio Tejo, foi enfermeiro diretor no mesmo hospital.



Rita Teles Branco (Independente) – Empresária em Coruche e membro da direção do Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa contra o Cancro. Frequentou o curso de Jornalismo na Universidade Federal da Bahia, tendo sido repórter na Rede Globo e diretora do Jornal Sorraia, em Coruche.



Pedro Pereira (Juventude Popular) – Trabalhador-estudante.



Pedro Gonçalves (Entroncamento) – Consultor de segurança. Isabel Correia (Torres Novas) – Solicitadora.



João Vinagre (Almeirim) – Engenheiro agrónomo, responsável de manutenção.



Joana Silveiro (Santarém) – Técnica de recursos humanos.



Suplentes: Adelino Ferreira (Tomar) – Engenheiro eletrotécnico. Eunice Tinta (Rio Maior) – Consultora. Jorge Castro (Ferreira do Zêzere) – Engenheiro agrónomo. Andrea Angélica dos Santos Neto (Entroncamento) – Agente de turismo. Luís Xavier (Santarém) – Técnico agrícola, vigilante da natureza.