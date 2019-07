Nersant apresenta sessão de capacitação para a Literacia Financeira

O projeto financiado Ribatejo InovFin continua a sua missão de capacitar as empresas da região para a literacia financeira. No dia 10 de setembro, pelas 14h30, realiza-se em Torres Novas uma nova sessão do ciclo de capacitação das PME, que pretende dar a conhecer boas práticas de controlo orçamental e eficiência dos processos financeiros. As inscrições são gratuitas.

O controlo de gestão atempado é um dos componentes da solução para evitar surpresas de índole financeira, resultantes de desvios no desempenho das empresas. Nesta sessão, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, entidade promotora do projeto Ribatejo InovFin, pretende explicar às empresas como simplificar o controlo orçamental, de forma a poder fazê-lo mais frequentemente, e a desbloquear tempo de tarefas diárias executadas pela área financeira, para que possa alocá-lo a tarefas de maior valor acrescentado, como o controlo orçamental.

No âmbito do Controlo Orçamental, Fernanda Martins, da Rácios Consulting, vai apresentar as Boas Práticas de Controlo Rápido para PME’s, seguindo-se a realização de exercícios de identificação de desvios e justificações.

Virgílio Carvalho, da Cinepre, vai ainda focar-se na eficiência dos processos administrativos e financeiros correntes, explicando como podem as empresas ter um Departamento Administrativo e Financeiro de excelência, sem custos de estrutura excessivos. Realizar-se-á um debate sobre as oportunidades de automação dos processos financeiros do dia-a-dia, em casos indicados pelos participantes.

De referir que o projeto Ribatejo InovFin é um projeto dinamizado pela NERSANT que conta com o financiamento do COMPETE 2020 no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O programa visa a promoção da inovação como um instrumento fundamental para o aumento da competitividade das empresas, nomeadamente através da aproximação entre estas e as entidades do sistema nacional de inovação, da promoção de estruturas financeiras mais equilibradas e da melhoria das condições de acesso ao financiamento das PME.

Por se tratar de um projeto financiado, a participação nas sessões de capacitação para a literacia financeira é totalmente gratuita. As inscrições nesta e noutras sessões podem ser realizadas no portal da NERSANT, em www.nersant.pt ou no portal do projeto em www.inovfin.pt.