Festas de Fazendas à porta

As Festas em Honra de S. José vão decorrer nos próximos dias 26, 27 e 28 de julho no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim. Esta edição organizada pela Associação Recreativo e Cultural Fazendense, conta com as habituais tasquinhas, comida tradicional, vinhos regionais e muita animação.

Na sexta-feira, dia 26, o programa de festas tem inicio às 20h com o Içar das Bandeiras, às 21h30 atuará o Duo Ritmo da Noite II que depois cede o palco às 23h, a Belito Campos, e regressa novamente à 00h30.

No sábado, dia 27, a festa começa mais cedo, às 18h30, com Festival de Folclore que ocupará o palco grande parte do tempo, dando vez ao DJ Peste que animará a festa com musica ambiental, às 21h00. O projeto “Sevilhanas” sobe ao palco para dança tradicional espanhola que, de seguida, às 00h15m é interrompida pelo o Fogo de Artificio e o DJ Peste, que anima o ambiente com música eletrónica juvenil.

No domingo, dia 28, o programa do último dia de festas tem começo às 17h00m com Eucaristia e, às 18h30m, Procissão. O Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim atuará às 21h, que depois termina às 21h45m, para a demonstração do Grupo de Dança NEW TEMPTATION. As festas acabam com atuações da artista Xana Carvalho.