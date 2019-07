Almeirinenses promovem convívio de pesca em Tomar

Em 2019 um grupo de amigos que partilham o gosto pela pesca, natureza e convívio decidiram juntar-se e formar uma equipa desportiva chamada “Strong Bite”.

Neste momento, mesmo com algumas dificuldades já têm um membro da equipa a disputar uma prova do campeonato nacional “Bass Nation” e com a ajuda de algumas marcas, de modo a divulgar este desporto, vão realizar um convívio de pesca no próximo dia 4 de agosto na Barragem do Carril, em Tomar.

Para inscrição nesta prova, que acima de tudo tem como objetivo a convivência de pessoas que em comum têm o gosto por este desporto pode contactar: Davide Tomé (935900507) ou Marco Rosa (918279749).