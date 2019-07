Bragança concretiza sonho mas falha grande penalidade

Daniel Bragança integrou o estágio na Suiça, mas não somou qualquer minuto nos particulares realizados no arranque da temporada, mas o 19 de julho de 2019 vai ficar para sempre na memória do jovem almeirinense.



Daniel Bragança teve a oportunidade de vestir a camisola do plantel principal do Sporting pela primeira vez. O jovem médio português, de 20 anos, foi lançado por Marcel Keizer na segunda parte e tentou mostrar serviço ao treinador dos leões. O jogador, que na época passada rodou no Farense, por empréstimo, tenta convencer o seu técnico a ficar no plantel para a nova época. Na marcação dos penáltis, Bragança acabaria por falhar o seu remate.