U. Almeirim tem nova direção

Agostinho Fernandes foi reeleito, no dia 19 julho, para um novo mandato na direção do U. Almeirim, mas há várias mudanças no elenco.



Tal como O ALMEIRINENSE tinha avançado, André Mesquita está de regresso à direção, mas como vice-presidente que tem ainda a companhia de Márcia Baptista.



Luís Simão foi eleito como secretário, Susana Simões é tesoureira, Manuel Francisco, João Bogalho, Eugénio Ruivo e Filipe Rego são vogais e Augusto Gil suplente.



Na Assembleia Geral foram eleitos José Carlos Silva (Presidente), Jorge Veiga Dias (vice-presidente) e António Fragoso (secretário).



No Conselho Fiscal foram eleitos António Branco Caetano (Presidente), Eliseu Simões (vice-presidente) e Júlio Dias (secretário).