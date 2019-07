Tenista de Almeirim no top10 nacional

Se no setor masculino, a Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim regista três presenças entre os dez melhores de veteranos no ranking nacional da Federação Portuguesa de Ténis, no setor feminino, o clube almeirinense também está em destaque, com uma tenista entre as dez melhores do país.

Isabel Carvalho ocupa a 8ª posição do ranking da Federação Portuguesa de Ténis no escalão de veteranos +50. Nos últimos cinco torneios contabilizados para o ranking nacional, a tenista da Associação 20kms de Almeirim atingiu sempre um lugar no pódio, conquistando assim os pontos que lhe garantiram a entrada no top10 nacional.

Também em veteranos, Ana Paula Rosário ocupa o 21º lugar no escalão de veteranos +55. As duas tenistas da Associação 20kms de Almeirim participaram regularmente em torneios do calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis, representando o ténis feminino almeirinense.

Antigamente os rankings nacionais eram divulgados de seis em seis meses, sendo divulgados os rankings do primeiro semestre por esta altura. Agora com a atualização semanal, a Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim passa em revista algumas das classificações em destaque nos primeiros seis meses do ano.