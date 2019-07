Almeirinense perto de ganhar o MIMO Festival

Seguindo a proposta de sempre trazer uma programação diversa, inovadora e atrativa, o MIMO Festival Amarante 2019 chegou com uma novidade: o Prémio MIMO de Música. A almeirinense Russa está entre as nomeadas para o prémio.

Aberto para portugueses entre 18 e 40 anos, com trabalhos solo ou em grupos de até cinco pessoas, a iniciativa inédita mobilizou inúmeros artistas em torno do objetivo de valorizar, incentivar e, acima de tudo, proporcionar a descoberta de novos talentos na área. Após o período de inscrição, que aconteceu entre os dias 10 de junho e 13 de julho, os participantes foram avaliados por suas performances no campo da composição, originalidade técnica e estética musical, em trabalhos autorais ou não, e somente seis foram selecionados para a segunda etapa do Prémio: o voto popular.

Nesse momento, com acesso aos trabalhos e perfis dos competidores através do site MIMO Festival, o público terá a oportunidade única de participar ativamente votando no seu candidato favorito para escolher o vencedor, que será anunciado no dia 21 de julho. Como Prémio, o candidato mais votado garantirá um lugar na programação do palco principal do MIMO Festival, em Amarante, no sábado, dia 27 de julho de 2019 e, em outubro de 2019, no MIMO Festival Brasil, na cidade do Rio de Janeiro ou São Paulo.

As votações vão até o dia 21 de julho e você pode participar clicando aqui

Além do grande vencedor, também será anunciado o Artista Revelação do Prémio MIMO de Música, que será escolhido diretamente pelo júri do evento. Este ganhará como Prémio, oferecido pela nossa parceira Editora Valentim de Carvalho, a gravação, edição e lançamento de um EP com seis faixas.



Esta iniciativa conta com os apoios da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e TSF Rádio Notícias.



Apesar de ter escrito o seu primeiro poema em 2014, foi em 2017 que a rapper portuguesa iniciou oficialmente o seu percurso artístico com o lançamento do seu primeiro projecto: MIXTAPE T.C.P.. Em 2018, RUSSA ganhou grande destaque na cena musical ao criar o álbum “Catarse”, considerado um dos primeiros trabalhos de trap consciente do país e, assim, foi notícia em grandes meios de comunicação como o site Rap Notícias e a revista Vogue. Com as suas músicas tocando frequentemente nas rádios nacionais e locais, recebeu inúmeros convites para concertos, marcou presença em diversos festivais e recebeu o 1º prémio no concurso de Novos Talentos FNAC 2019 na categoria de música com seu single “O Teu Abraço”, que compõe o seu novo EP Party Leftovers. Como artista feminina caminhando para se tornar referência do rap nacional, RUSSA representa uma chave para outras mulheres que desejam perder o receio e abraçar o hip hop – a vertente mais pura do liricismo.