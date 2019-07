UFCA vai a votos… André Mesquita pode regressar à direção

No próximo dia 19 julho, os sócios do U. Almeirim estão convocados para ir a votos e escolher a nova direção do clube. As eleições realizam-se no auditório do clube, no Estádio D. Manuel de Mello, às 21h.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou há uma lista já formada com Agostinho Fernandes a liderar o projeto e com André Mesquita, atual presidente da Assembleia Geral, como vice presidente.



Da ordem de trabalhos da Assembleia Geral fazem ainda parte outros assuntos de interesse para o clube.