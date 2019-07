GNR e PJ apanham droga em Almeirim

O Núcleo de Investigação Criminal do Comando Territorial da GNR de Santarém, em colaboração com a Polícia Judiciária, deteve no dia dia 9 de julho, três homens e quatro mulheres por tráfico de estupefacientes e de armas, no concelhos de Santarém, Almeirim e Alcobaça.

Os detidos têm idades compreendidas entre os 22 e os 52 anos e esta operação resulta de uma investigação por tráfico de estupefacientes e tráfico de armas, que já decorria há sete meses, tendo a GNR dado cumprimento a 23 mandados de busca domiciliária e sete mandados de detenção.

As operações foram ainda apreendidas de 133 munições, seis armas paintball, três punhais, duas soqueiras, uma catana, uma pistola, uma caçadeira, um taser, quatro pés cannabis, sete doses de haxixe, três veículos, 17 telemóveis, oito televisores, sete geradores, duas motosserras, dois GPS’s, dois autorrádios, uma balança de precisão, uma máquina de estampagem e 395 euros em numerário.

Esta acção contou com o empenhamento de 152 militares.