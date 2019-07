Escola Profissional Vale do Tejo com inscrições abertas

A Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT), situada no centro histórico de Santarém, junto à Igreja da Graça, opera há 18 anos no campo da educação e formação profissional de jovens e, qualificação de adultos da região. Desde o início da sua atividade que trabalha em parceria com empresas da região, procurando oferecer as melhores oportunidades aos seus alunos, assim como reforçar o tecido empresarial, com técnicos qualificados.

A EPVT tem inscrições abertas para os seguintes cursos profissionais: Técnico/a de Restaurante/Bar, Técnico/a de Cozinha/Pastelaria, Técnico/a de Turismo e Técnico/a de Multimédia.

O seu ambiente familiar, atendimento personalizado, respeito pelas características individuais, ritmos e modos de aprendizagem de cada aluno têm permitido construir percursos de sucesso. O trabalho cuidadosamente planeado, articulado e sustentado num diálogo ativo com os agentes económicos, autarquias e todas as forças vivas da sociedade, tem levado a escola a tornar-se num pólo de desenvolvimento e dinamismo de toda a região.

Deste modo, a EPVT conquistou alunos, encarregados de educação, empresários, a comunidade e a sociedade civil. Hoje, a EPVT é uma escola de referência não só na região, mas também a nível nacional e internacional, conhecida pela qualidade da educação e formação profissional que promove. A sua política de internacionalização, alicerçada na realização de mobilidades internacionais, ao abrigo do programa Erasmus+, tem contribuído também para o seu reconhecimento a nível europeu. Todos os anos, alunos da EPVT participam em mobilidades para diversos países europeus, quer para intercâmbios, quer para realização de estágios, onde durante dois meses, aprofundam conhecimentos e desenvolvem competências, enriquecendo a sua formação pessoal e profissional. Tem sido, igualmente, proporcionada a possibilidade aos alunos recém-graduados de realizarem estágios de seis meses, na Europa.

A EPVT preocupa-se com a formação de pessoas e preparação de técnicos/as para o mercado de trabalho, há quase duas décadas. A Escola Profissional do Vale do Tejo em Santarém faz acontecer!