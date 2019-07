A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim assina acordos com Segurança Social

Hoje, dia 10 de julho de 2019, o Vice Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, Eng. António Xavier Martins da Rocha Pinto e a Secretária, Enf. Ana Isabel Pitta de Morais Monteiro e Brito, assinaram, no Auditório do Serviço Social de Santarém na presença do Director de Centro Distrital de Segurança Social de Santarém, Dr Renato Bento, os seguintes acordos :

– Acordo de Educação Pré-escolar do Equipamento Conde Sobral;

– Acordo de Creche do Equipamento Conde Sobral;

– Revisão de Acordo da Creche do Paço: Alargamento de 22 para 28 utentes.