Coruche: Noite de Terror!

Na Monumental da Capital do Sorraia realizou-se a Corrida de Homenagem a Manuel Badajoz, na noite do passado sábado.

Noite de “terror”!

Dois cavaleiros brutalmente colhidos: Ana Batista e João Moura Jr, que depois de assistidos na enfermaria da praça foram conduzidos ao Hospital de santarém.

Dois forcados (Luís Fera e João Ventura) dos Amadores do Aposento da Moita ficaram inanimados – Luís Fera está em coma no Hospital de S. José – João Ventura teve alta hospital já de madrugada.

O novilheiro Diego Peseiro foi colhido e ferido na perna direita.

Cavalo Xeque-Mate de Moura Jr com fratura do membro inferior direito e diversos hematomas que obrigaram ao abate do mesmo, pois as lesões sofridas eram irreversíveis.

Ana Batista e João Moura Jr já recuperam em casa, tendo Moura Jr cancelado todas as corridas em Espanha, durante o corrente mês.

Uma noite para não recordar!

A.J. Madureira