Nova fatura com mais transparência nas telecomunicações

Entrou em vigor uma nova medida, aplicada pela Anacom, relativamente ao envio de faturas do serviço de telecomunicações mais detalhadas, oferecendo maior transparência para com o consumidor. A medida já entrou em vigor. Mas atenção, a nova fatura deve ser solicitada pelo próprio consumidor.



Como vai ser a nova fatura enviada pelas empresas de telecomunicações?

Afim de travar o número de reclamações neste sector, a reguladora dos serviços de telecomunicações implementou uma nova regra às operadoras do mercado: o envio uma nova fatura, mais detalhada e com maior transparência.



As operadoras de telecomunicações passarão a ter de mencionar na fatura algumas informações mais relevantes que até à data não estavam disponíveis. Falamos, por exemplo, do periodo de fidelização. A maioria dos consumidores não tem conhecimento do tempo que ainda lhe resta para terminar o contrato, nem dos custos associados ao cancelamento do contrato antes desse prazo terminar. Estes dados passam a ser de carácter obrigatório.



Outros elementos obrigatórios presentes na fatura, passa pelos custos associados ao equipamento que gera o serviço, e ainda elementos de aluguer ou outros.



Uma grandes novidades desta alteração, exige que venha descriminado na fatura, a possibilidade de o cliente reclamar os valores cobrados, e ainda as formas que têm de o fazer. Além disso, a nova fatura deverá tranquilizar o cliente com a informação de que não haverá suspensão do serviço enquanto houver uma reclamação a ser analisada.



Acertos de facturação, débitos, créditos e ainda o código de validação da portabilidade, são dados que também irão compor a nova fatura de detalhes minímos.



A nova lei já está em vigor, mas aqueles que pretendam começar a receber a nova fatura, deverão solicitar a mesma à empresa prestadora do serviço. O envio das novas faturas poderá não ser automático. No entanto, é gratuita independentemente de ser enviada por correio ou email.



Esta regra surge numa altura em que o setor das telecomunicações tem sido alvo de milhares de reclamações pela falta de informação e transparência por parte dos operadores. A maioria dos consumidores queixa-se dos elevados gastos presentes na fatura, já que apresenta, em muitos casos, um valor muitas vezes superior ao da fatura da eletricidade e do gás natural, por exemplo, limitando assim o orçamento familiar.

Fonte: www.selectra.pt/energia