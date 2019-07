Lixo limpo no acampamento

Os moradores no acampamento, junto aos terrenos da feira mensal, fizeram uma limpeza nos terrenos que ocupam. Pelo que O ALMEIRINENSE testemunhou no local e confirmou com os moradores, agora estão à espera do camião de recolha do lixo para que possam eles mesmo carregar o camião.



Pelo que o nosso jornal apurou, foram ainda notificados para desarmar as tendas que não têm autorização. Ao ALMEIRINENSE disseram que esta desmontagem tem que estar feita até esta sexta-feira, dia 5 julho.



(em atualização)