Alunos do Colégio Conde Sobral mostram trabalhos à comunidade (C/FOTOS)

“Tecido é a Arte, a Natureza é a Tela”, é o tema da exposição dos alunos do Colégio Conde Sobral, que se foi criando ao longo do ano numa colaboração estreita com as famílias através de projetos que foram surgindo do interesse da criança. Trabalharam-se temas, interiorizaram-se conceitos e de uma forma lúdica e criativa, foram surgindo registos com diferentes técnicas e suportes.

Fotos de Mariana Ferro









































O Colégio refere que termina assim “mais um ano letivo rico de sucessos e aprendizagens”, e aproveita para agradecer o envolvimento “a fundamental Parceria entre Famílias e Parceiros Educativos”.