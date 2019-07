Vinhos do Tejo na Polónia: aposta na promoção faz triplicar as vendas

A Polónia é um dos países que a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) identificou como prioritários para a exportação dos Vinhos do Tejo. Em virtude das várias acções de promoção que, em conjunto com os produtores, têm sido desenvolvidas in loco neste mercado, os dados apontam para um aumento de vendas, que triplicou em três anos, ou seja, entre 2015 e 2018.



Com vista a desenvolverem o ‘Roadshow Tejo Wines’ e a participarem no ‘Flavours of Portugal’, mas também como patrocinadores do Campeonato Nacional de Sommeliers Polacos, os Vinhos do Tejo já estiveram na Polónia este ano. Contam voltar em Outubro e Novembro próximos. A missão é sempre e só uma: mostrar o potencial e a qualidade dos Vinhos do Tejo, em primeira instância a actuais ou potenciais importadores e representantes do canal HoReCa, mas também a enófilos.



De 21 a 30 de Maio foram quinze os produtores presentes: Adega do Cartaxo, Casa Agrícola Paciência, Casa Cadaval, Casal Branco, Casal da Coelheira, Enoport, Falua, Fiuza, João M. Barbosa Vinhos, Pinhal da Torre, Quinta da Alorna, Quinta da Badula, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa e Quinta da Ribeirinha.



‘Roadshow Tejo Wines’ e Campeonato Nacional de Sommeliers Polacos



De 21 a 25 de Maio, os Vinhos do Tejo promoveram um ‘Roadshow Tejo Wines’, percorrendo quatro cidades polacas: Lodz, Katovice, Breslávia e Varsóvia. Para além dos produtores, foram dois os Embaixadores dos Vinhos do Tejo que acompanharam a comitiva e ministraram diversas masterclasses: o enólogo David Ferreira e o polaco Andrzej Strzelczyk, sommelier e docente certificado pelo Wine & Spirit Education Trust (WSET) na Polish Wine Academy.



Os Vinhos do Tejo fizeram-se ainda representar no Campeonato Nacional de Sommeliers Polacos, evento que patrocinam há alguns anos a esta parte. Para além de uma masterclass, entregaram o prémio ao grande vencedor.



Presença na 10.ª edição da ‘Flavours of Portugal’



Na semana seguinte os Vinhos do Tejo marcaram presença na 10.ª edição da ‘Flavours of Portugal’, iniciativa dedicada a produtos alimentares e referências vínicas portugueses, que decorreu no Hotel Intercontinental de Varsóvia, entre 27 e 31 de Maio. Os Vinhos do Tejo tiveram, uma vez mais, a oportunidade de mostrar os diversos estilos de vinhos produzidos com as castas vindimadas bem perto do Tejo, o maior rio da Península Ibérica, bem como a sua qualidade e bom preço.