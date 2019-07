Footkart no maior do torneio de Portugal

O Footkart participou, novamente, na Copa do Guadiana, maior torneio Ibérico de futebol de formação com sete equipas (86 jogadores e 20 adultos) e “mais uma vez demonstrou a sua grandeza e envolvência através da sua numerosa comitiva (uma das maiores presentes) num torneio desta dimensão”, diz Vasco Carvalho no balanço à participação neste torneio.



O Footkart foi um dos clubes presentes com melhores resultados desportivos tendo alcançado dois terceiros lugares (Geração 2011 e Geração 2006), um segundo lugar na fase B (Geração 2007/2006) e um prémio fair-play com a Geração 2008. Todas as equipas lutaram em todos os jogos pelo melhor resultado possível e a imagem que transpareceu para milhares de pessoas foi a um de um clube organizado, competitivo e metódico em tudo o que faz”, explicou o dirigente.



De realçar a Marcha Verde organizada, no dia 28 de junho à noite, pela avenida de Monte Gordo onde centenas de pessoas apoaintes do Footkart (jogadores, delegados, treinadores, chefe de comitiva, pais e familaires) demonstraram a milhares de pessoas como o Universo Footkart vive intensamente o seu quotidiano através de cânticos e músicas Footkart.