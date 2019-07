Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição na Tapada

Nos próximos dias 12, 13 e 14 de julho decorrerão as Honra de Nossa Senhora da Conceição na Tapada, com muita animação, música, baile, comes e bebes.

No dia 12 de julho, irá ocorrer o içar das bandeiras, de seguida irão atuar o Rancho Folc. “Os camponeses da Raposa” e JC POWER.

Dia 13, sábado, o Trio musical 100Limites irá atuar pelas 21h45 e de seguida pelas 23h30 irá atuar DJ Cramalheira.

No domingo, dia 14 julho, pelas 18h30 ocorrerá a procissão em honra de N. Srª. Da Conceição, irá ainda durante a noite atuar Susana Vargas e Carlos Marmelada.



O Jornal O Almeirinense esteve à conversa com Joaquim Pereira, para perceber como correu a preparação para as festas no lugar da Tapada.

O cartaz das festas tenta “agradar a todas as gerações, temos um pouco de tudo para todos” e “fazemos o nosso melhor para que seja do agrado de todos”, diz Joaquim Pereira. Para montar o cartaz, a ajuda da Câmara é essencial e também da Junta de Freguesia de Almeirim, e algum do pequeno orçamento das festas.

Este evento atrai anualmente dezenas de pessoas num fim de semana de muita animação.