Época balnear: Piscinas reabrem

A Câmara Municipal de Almeirim anunciou que a piscina exterior do complexo de Almeirim vai abrir ao publico este sábado, dia 6 julho, iniciando assim a época balnear.

As obras de requalificação das piscinas de Almeirim já arrancaram e deverão ser colocados contentores para servir de apoio à piscina exterior.



As obras de requalificação dos balneários e espaços exteriores deverão estar concluídos antes de 1 de outubro, pois essa é a data apontada para reabertura.



A autarquia lançou mesmo uma promoção para compensar o fecho antes do final de junho. Assim quem fizesse a renovação de 1 a 15 junho tinha 50% de desconto na 1ª mensalidade de 2019/2020.



Esta será a 2.ª fase do projeto que visa dar melhores condições a um espaço inaugurado por António Guterres em 1997 deve rondar os 550 mil euros.