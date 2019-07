20 kms conquista dos vice-campeonatos

As equipas masculina e feminina da Associação 20 km de Almeirim sagraram-se vice-campeãs regionais.

No setor masculino, a equipa da Casa do Povo de Alcanena venceu a competição e na terceira posição ficou o Clube de Natação de Rio Maior.

No setor feminino, as almeirinenses ficaram em segundo à frente de Pontével mas atrás do Grupo de Atletismo de Fátima, ficando na terceira posição a Casa do Povo de Pontével.