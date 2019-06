Atividades de verão arrancam dia 1

As atividades do Verão Splash arrancam já na próxima segunda-feira, dia 1 julho, e terminam a 16 agosto.



As atividades, ao contrário dos anos anteriores, não terá lugar no Pavilhão Alfredo Calado que está em obras, mas decorrem no Pavilhão da Escola Secundária, Benfica Ribatejo e Fazendas de Almeirim.



As atividades são gratuitas e destinam-se a crianças e jovens de 8 a 16 anos.